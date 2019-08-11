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Serena Williams çekildi Bianca Vanessa Andreescu şampiyon oldu
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Serena Williams çekildi Bianca Vanessa Andreescu şampiyon oldu

Bianca Vanessa Andreescu, Toronto finalinde Serena Williams karşısında 3-1 önde iken Williams'ın çekilmesiyle şampiyon oldu. Serena Williams, Bouzkova ile oynadığı maçta filenin kasnaklarına çarpmış ve koluna darbe almıştı. Serena maçtan sonra yaptığı açıklamada devam etmek istediğini ancak yapamadığı ve herkesten özür dilediğini söyledi.

11 Ağustos 2019 22:22

2019 Rogers Cup tek kadınlar finalinde 19 yaşındaki Bianca Vanessa Andreescu, Serena Williams karşısında 3-1 önde iken Williams’ın çekilmesiyle turnuvada şampiyon oldu.

Toronto’da oynanan turnuva finalinde Serena Williams karşısında 3-1 önde iken Williams’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmadan çekilmesiyle şampiyon olan Andreescu, son 50 yılda Rogers Cup’ı kazanan ilk Kanadalı kadın tenisçi oldu. Sakatlığı nedeniyle acı çeken Serena maça devam edemeyeceği anlayınca gözyaşlarına hakim olamadı. 19 yaşındaki rakibi Bianca tecrübeli tenisçiyi teselli ederken Serena maçtan sonra yaptığı açıklamada devam etmek istediğini ancak yapamadığı için herkesten özür dilediğini söyledi.

Bu yıl BNP Paribas Open Indian Wells’te şampiyon olan Andreescu, böylece kariyerinin ikinci ATP zaferini elde etti.  23 Grand Slam şampiyonu tenisçi Serena Williams, Marie Bouzkova ile oynadığı maçta filenin kasnaklarına çarpmış ve koluna darbe almıştı.

Son güncelleme 22:32 | 11 Ağustos 2019
Bianca Vanessa Andreescu serena williams
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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