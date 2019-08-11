Serena Williams çekildi Bianca Vanessa Andreescu şampiyon oldu

2019 Rogers Cup tek kadınlar finalinde 19 yaşındaki Bianca Vanessa Andreescu, Serena Williams karşısında 3-1 önde iken Williams’ın çekilmesiyle turnuvada şampiyon oldu.

Toronto’da oynanan turnuva finalinde Serena Williams karşısında 3-1 önde iken Williams’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmadan çekilmesiyle şampiyon olan Andreescu, son 50 yılda Rogers Cup’ı kazanan ilk Kanadalı kadın tenisçi oldu. Sakatlığı nedeniyle acı çeken Serena maça devam edemeyeceği anlayınca gözyaşlarına hakim olamadı. 19 yaşındaki rakibi Bianca tecrübeli tenisçiyi teselli ederken Serena maçtan sonra yaptığı açıklamada devam etmek istediğini ancak yapamadığı için herkesten özür dilediğini söyledi.

Bu yıl BNP Paribas Open Indian Wells’te şampiyon olan Andreescu, böylece kariyerinin ikinci ATP zaferini elde etti. 23 Grand Slam şampiyonu tenisçi Serena Williams, Marie Bouzkova ile oynadığı maçta filenin kasnaklarına çarpmış ve koluna darbe almıştı.