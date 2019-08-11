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Ömer Toprak resmen Werder Bremen’de
Transfer Haberleri

Ömer Toprak resmen Werder Bremen’de

Milli futbolcu Ömer Toprak, Dortmund'dan Werder Bremen'e satın alma opsiyonuyla kiralandı.

SKOR DIŞ HABER 11 Ağustos 2019 10:23

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’da forma giyen Ömer Toprak’ın yeni adresi Werder Bremen oldu. 30 yaşındaki milli futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte Bremen’e kiralandı.

Son dönemde adı Sassuolo ve Galatasaray ile anılan Ömer’in satın alma opsiyonu ise Bild gazetesinin verdiği bilgiye göre 6.4 milyon Euro!

Kulübün ressmi sitesine kısa bir açıklama yapan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, “Ömer yıllardır üst seviyede oynayan hızlı bir stoper. Bizi seçmesine sevindik. Süper Kupa’da Bayer Münih’e karşı çok iyi oynadı. Bize katkı sağlayacaktır” dedi.

Ömer de anlaşmanın duyrulmasından sonra, “Buraya geldiğim için mutluyum. Sportif direktör Frank Baumann ve teknik direktör Florian Kohfeldt ile iyi görüşmeler yaptım. Kulübün gelecek planlarından memnun kaldım ve Bremen’i seçtim. Üzerime düşeni yapmak istiyorum” diye konuştu.

Son güncelleme 10:47 | 11 Ağustos 2019
Ömer Toprak transfer werder bremen
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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