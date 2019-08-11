Ömer Toprak resmen Werder Bremen’de

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’da forma giyen Ömer Toprak’ın yeni adresi Werder Bremen oldu. 30 yaşındaki milli futbolcu, satın alma opsiyonuyla birlikte Bremen’e kiralandı.

Son dönemde adı Sassuolo ve Galatasaray ile anılan Ömer’in satın alma opsiyonu ise Bild gazetesinin verdiği bilgiye göre 6.4 milyon Euro!

Kulübün ressmi sitesine kısa bir açıklama yapan Werder Bremen Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, “Ömer yıllardır üst seviyede oynayan hızlı bir stoper. Bizi seçmesine sevindik. Süper Kupa’da Bayer Münih’e karşı çok iyi oynadı. Bize katkı sağlayacaktır” dedi.

Ömer de anlaşmanın duyrulmasından sonra, “Buraya geldiğim için mutluyum. Sportif direktör Frank Baumann ve teknik direktör Florian Kohfeldt ile iyi görüşmeler yaptım. Kulübün gelecek planlarından memnun kaldım ve Bremen’i seçtim. Üzerime düşeni yapmak istiyorum” diye konuştu.