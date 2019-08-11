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Mesut Özil için MLS iddiası!
İngiltere Premier Lig

Mesut Özil için MLS iddiası!

Arsenal ile geleceği merak konusu olan Mesut Özil'in sıradaki durağı Amerika kıtası olabilir... MLS ekibi DC United, 30 yaşındaki yıldız isim için çalışmalara başladı.

11 Ağustos 2019 15:34

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’da forma giyen Mesut Özil için ABD iddiası ortaya atıldı! İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre MLS takımlarından DC United, Mesut ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Wayne Rooney’nin Championship ekibi Derby Count’ye futbolcu-menajer olarak transfer olmasının ardından DC United, yıldız oyuncu arayışına girdiği belirtildi.

Zaman zaman Arsenal’daki performansı eleştirilen Mesut’un ayrılığına yüksek maaşı nedeniyle Londra ekibi de sıcak bakıyor. 30 yaşındaki futbolcunun MLS’te Arsenal’deki maaşını almasına ise imkansız gözüyle bakılıyor. MLS’te maaşların çok fazla yüksek olmaması, Mesut transferinin önünde büyük bir engel yaratıyor.

Son güncelleme 15:34 | 11 Ağustos 2019
arsenal dc united Mesut Özil mls
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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