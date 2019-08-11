Mesut Özil için MLS iddiası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’da forma giyen Mesut Özil için ABD iddiası ortaya atıldı! İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre MLS takımlarından DC United, Mesut ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Wayne Rooney’nin Championship ekibi Derby Count’ye futbolcu-menajer olarak transfer olmasının ardından DC United, yıldız oyuncu arayışına girdiği belirtildi.

Zaman zaman Arsenal’daki performansı eleştirilen Mesut’un ayrılığına yüksek maaşı nedeniyle Londra ekibi de sıcak bakıyor. 30 yaşındaki futbolcunun MLS’te Arsenal’deki maaşını almasına ise imkansız gözüyle bakılıyor. MLS’te maaşların çok fazla yüksek olmaması, Mesut transferinin önünde büyük bir engel yaratıyor.