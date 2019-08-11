Liverpool Chelsea maçı ne zaman? İstanbul’da oynanacak UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea’nin karşılaşacağı UEFA Süper Kupa mücadelesi, İstanbul’da oynanacak. Avrupa’dan milyonlarca kişinin izleyeceği maçta Premier Lig’in iki güçlü ekibi seyir zevki yaşatacak. Liverpool yıllar önce Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı İstanbul’a bir kupa kazanmak için tekrar geliyor. Chelsesa ise yeni sezona kupa ile başlayarak rakiplere gözdağı vermek istiyor. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

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