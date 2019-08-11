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Liverpool Chelsea maçı ne zaman? İstanbul’da oynanacak UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda?
Uefa Avrupa Ligi

Liverpool Chelsea maçı ne zaman? İstanbul’da oynanacak UEFA Süper Kupa maçı hangi kanalda?

Liverpool Chelsea maçı ile UEFA Süper Kupa'nın sahibi İstanbul'da belli oluyor. Beşiktaş'ın sahası olan Vodafone Stadyumu'nda oynanacak dev maçta iki İngiliz takımının yıldız isimleri kupayı kazanmak için mücadele edecek. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

11 Ağustos 2019 14:46

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea’nin karşılaşacağı UEFA Süper Kupa mücadelesi, İstanbul’da oynanacak. Avrupa’dan milyonlarca kişinin izleyeceği maçta Premier Lig’in iki güçlü ekibi seyir zevki yaşatacak. Liverpool yıllar önce Şampiyonlar Ligi kupasını kazandığı İstanbul’a bir kupa kazanmak için tekrar geliyor. Chelsesa ise yeni sezona kupa ile başlayarak rakiplere gözdağı vermek istiyor. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

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Son güncelleme 14:46 | 11 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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