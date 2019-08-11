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Fatih Terim’den Kurban Bayramı mesajı
Galatasaray

Fatih Terim’den Kurban Bayramı mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

11 Ağustos 2019 14:54

İtalya’da Fiorentina ile bu akşam oynayacakları özel maç öncesi basın mensuplarına konuşan Fatih Terim, “Allah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallah” dedi.

Fatih Terim, Kurban Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun. Allah hepimize bayram gibi günler yaşatsın inşallah. Galatasaraylılara da buradan hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah her günümüz bayram gibi olur. Geçen seneyi alnımızın akıyla 3 kupayı da alarak, kendilerini memnun ettiğimizi görüyorum. Öyle de olduğunu düşünüyorum. Allah daha güzel günler göstersin.

Açıkçası var olan her kupa bizim için önemlidir. Galatasaray’a 1996’da geldim antrenör olarak. O günden beri de söylüyorum; mevcut ne varsa Galatasaray onların talibi değil, sahibi olmak ister. Talip olmak başka bir şey, sahip olmak başka bir şey. Dolayısıyla hem talip olalım, hem de sahip olalım.”

Son güncelleme 14:54 | 11 Ağustos 2019
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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