SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Aydın’da Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı
MAÇ SONUCU | Manchester United Chelsea 4-0 (İngiltere Premier Lig)
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Manchester United Chelsea 4-0 (İngiltere Premier Lig)

İngiltere Premier Lig'in açılış haftasında oynanan dev maçta Manchester United ezeli rakibi Chelsea'yi 4-0 mağlup etti.

11 Ağustos 2019 18:44

Premier Lig’de haftanın en önemli maçında Manchester United Old Trafford’da Chelsea’yi konuk etti. Yeni sezona yeni menajeri Frank Lampard önderliğinde giren ve ilk maçına çıkan Chelsea Manchester United karşısında adeta bozguna uğradı.

Maçın henüz 17.dakikasında Rashford’ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Manchester aynı ismin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda 2 topu direkten dönen Chelsea ikinci yarıda savunmada yaptığı hatalarla maça tutunamadı.

65.dakikada Anthony Martial’ın golüyle farkı 2’ye çıkaran Kırmızı Şeytanlar 2 dakika sonra Rashford ile durumu 3-0 yaptı.

MaNU’nun 21 yaşındaki genç transferi Daniel James oyuna girdikten 8 dakikada sonra 81’de sahneye çıkarak Premier Lig’deki ilk maçında ilk golüyle tanıştı ve Chelsea ağlarını 4.kez havalandırdı.

Old Trafford’ta harika bir başlangıç yapan James maça son noktayı koyan isim oldu.

Bu güne kadar pazar günü oynadığı hiçbir Premier Lig maçını kaybetmeyen Chelsea yeni menajeri Frank Lampard ile bir ilki yaşadı.

Chelsea ile oynadığı son 13 Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Manchester United bu kez ezici bir üstünlükle galip geldi.

CHELSEA ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL’DA

Manchester United gelecek hafta Wolves deplasmanına gidecek. Chelsea ise çarşamba günü İstanbul’da Liverpool ile UEFA Süper Kupa finali oynadıktan sonra hafta sonu sahasında Leicester City’i ağırlayacak.

Marcus Rashford’ın penaltı vuruşu.

Manchester United’ın 21 yaşındaki yeni transferi Daniel James Old Trafford’ta sezona harika bir başlangıç yaptı.

 

Son güncelleme 20:42 | 11 Ağustos 2019
canlı canlı izle canlı yayın chelsea manchester united premier lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR