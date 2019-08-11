MAÇ SONUCU | Manchester United Chelsea 4-0 (İngiltere Premier Lig)

Premier Lig’de haftanın en önemli maçında Manchester United Old Trafford’da Chelsea’yi konuk etti. Yeni sezona yeni menajeri Frank Lampard önderliğinde giren ve ilk maçına çıkan Chelsea Manchester United karşısında adeta bozguna uğradı.

Maçın henüz 17.dakikasında Rashford’ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Manchester aynı ismin penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda 2 topu direkten dönen Chelsea ikinci yarıda savunmada yaptığı hatalarla maça tutunamadı.

65.dakikada Anthony Martial’ın golüyle farkı 2’ye çıkaran Kırmızı Şeytanlar 2 dakika sonra Rashford ile durumu 3-0 yaptı.

MaNU’nun 21 yaşındaki genç transferi Daniel James oyuna girdikten 8 dakikada sonra 81’de sahneye çıkarak Premier Lig’deki ilk maçında ilk golüyle tanıştı ve Chelsea ağlarını 4.kez havalandırdı.

Old Trafford’ta harika bir başlangıç yapan James maça son noktayı koyan isim oldu.

Bu güne kadar pazar günü oynadığı hiçbir Premier Lig maçını kaybetmeyen Chelsea yeni menajeri Frank Lampard ile bir ilki yaşadı.

Chelsea ile oynadığı son 13 Premier Lig maçının sadece ikisini kazanabilen Manchester United bu kez ezici bir üstünlükle galip geldi.

CHELSEA ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL’DA

Manchester United gelecek hafta Wolves deplasmanına gidecek. Chelsea ise çarşamba günü İstanbul’da Liverpool ile UEFA Süper Kupa finali oynadıktan sonra hafta sonu sahasında Leicester City’i ağırlayacak.

Marcus Rashford’ın penaltı vuruşu.

Manchester United’ın 21 yaşındaki yeni transferi Daniel James Old Trafford’ta sezona harika bir başlangıç yaptı.