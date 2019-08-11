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Beşiktaş’ta ilk hedef Babacar!
Transfer Haberleri

Beşiktaş’ta ilk hedef Babacar!

Burak Yılmaz’ın sakatlığının ardından golcü için harekete geçen siyah-beyazlılar, Sassuolo’nun Senegalli yıldızını araştırıyor

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 11 Ağustos 2019 09:25

Beşiktaş, sezonun başlamasına bir hafta kala forvet transferinde gaza bastı. Burak Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından alternatif arayışına giren siyah-beyazlılar, Sassuolo'nun golcüsü Khouma Babacar'ı gündemine aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Burak Yılmaz'ı da isteyen Lecce'nin teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Beşiktaşlı yöneticiler oyuncuyu kiralamak için İtalyan ekibi Sassuolo'ya teklifte bulundu.

KARTAL BEKLEMEDE

Sassuolo, geçen sezon 7 milyon Euro bonservisle Fiorentina'dan aldığı Khouma Babacar'ı 6 milyona satmayı planlıyor. Ancak deneyimli forvet oyuncusuna bu kadar yüksek ücret ödeyecek kulübün çıkması zor. Beşiktaş da beklemeye geçip Senegalli futbolcuya teklif gelmemesi durumunda kiralama teklifini İtalyan kulübüne iletecek.

Son güncelleme 09:26 | 11 Ağustos 2019
Babacar beşiktaş Sassuolo transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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