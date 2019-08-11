Beşiktaş’ta ilk hedef Babacar!

Beşiktaş, sezonun başlamasına bir hafta kala forvet transferinde gaza bastı. Burak Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından alternatif arayışına giren siyah-beyazlılar, Sassuolo'nun golcüsü Khouma Babacar'ı gündemine aldı. 26 yaşındaki futbolcu, Burak Yılmaz'ı da isteyen Lecce'nin teklifini geri çevirdi. Bunun üzerine Beşiktaşlı yöneticiler oyuncuyu kiralamak için İtalyan ekibi Sassuolo'ya teklifte bulundu.

KARTAL BEKLEMEDE

Sassuolo, geçen sezon 7 milyon Euro bonservisle Fiorentina'dan aldığı Khouma Babacar'ı 6 milyona satmayı planlıyor. Ancak deneyimli forvet oyuncusuna bu kadar yüksek ücret ödeyecek kulübün çıkması zor. Beşiktaş da beklemeye geçip Senegalli futbolcuya teklif gelmemesi durumunda kiralama teklifini İtalyan kulübüne iletecek.