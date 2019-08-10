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Zanka: Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü
Fenerbahçe

Zanka: Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü

Fenerbahçe'nin yeni transferi Danimarkalı stoper Zanka, "Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Her zaman zirvede olmalıyız" dedi.

10 Ağustos 2019 22:40

Fenerbahçe’nin 3+1 yıllığına renklerine bağladığı Zanka, transferine ilişkin duygularını FB TV’ye anlattı. Sahaya çıkarak çubukluyu giymek için sabırsızlandığını ifade eden Zanka, “Harika hissediyorum. Bu anı uzun süredir bekliyordum. Transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Nihayet yeni evimdeyim. Benim hedefim kazanmak, olabildiğince çok başarı elde etmek. Şampiyon olmak istiyorum.

Her zaman Fenerbahçe hakkında bilgim vardı. Zaten Fenerbahçe bilinen bir kulüp. Taraftarları dünyanın her yerinde. Bu yüzden benim için Fenerbahçe'ye gelmek çok büyük bir adım.” dedi.

“Kariyerim için gurur verici bir an”

Fenerbahçe’nin büyüklüğünü İstanbul’a geldiği ilk andan beri hissetmeye başladığını ifade eden başarılı oyuncu, “Saygı duyulacak bir büyüklüğe sahipler. Bu yüzden sahaya çıkmak ve çubukluyu giymek için sabırsızlanıyorum. Bu benim kariyerim için gurur verici bir an olacak. Kız arkadaşım ve ailem de bir an önce buraya gelerek beni ziyaret etmek ve Fenerbahçe ruhunu hissetmek için sabırsızlanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Her zaman zirvede olmalıyız”

Taraftara da mesaj veren Danimarkalı stoper, “Burası Türkiye’nin en büyük kulübü. Her zaman zirvede olmalıyız. Oynayacağımız her maçta savaşacağız ve sezon sonunda olmamız gereken yerde yani zirvede olacağız” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 22:40 | 10 Ağustos 2019
Fenerbahçe transfer Zanka
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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