Zanka: Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü

Fenerbahçe’nin 3+1 yıllığına renklerine bağladığı Zanka, transferine ilişkin duygularını FB TV’ye anlattı. Sahaya çıkarak çubukluyu giymek için sabırsızlandığını ifade eden Zanka, “Harika hissediyorum. Bu anı uzun süredir bekliyordum. Transfer gerçekleştiği için çok mutluyum. Nihayet yeni evimdeyim. Benim hedefim kazanmak, olabildiğince çok başarı elde etmek. Şampiyon olmak istiyorum.

Her zaman Fenerbahçe hakkında bilgim vardı. Zaten Fenerbahçe bilinen bir kulüp. Taraftarları dünyanın her yerinde. Bu yüzden benim için Fenerbahçe'ye gelmek çok büyük bir adım.” dedi.

“Kariyerim için gurur verici bir an”

Fenerbahçe’nin büyüklüğünü İstanbul’a geldiği ilk andan beri hissetmeye başladığını ifade eden başarılı oyuncu, “Saygı duyulacak bir büyüklüğe sahipler. Bu yüzden sahaya çıkmak ve çubukluyu giymek için sabırsızlanıyorum. Bu benim kariyerim için gurur verici bir an olacak. Kız arkadaşım ve ailem de bir an önce buraya gelerek beni ziyaret etmek ve Fenerbahçe ruhunu hissetmek için sabırsızlanıyorlar” ifadelerini kullandı.

“Her zaman zirvede olmalıyız”

Taraftara da mesaj veren Danimarkalı stoper, “Burası Türkiye’nin en büyük kulübü. Her zaman zirvede olmalıyız. Oynayacağımız her maçta savaşacağız ve sezon sonunda olmamız gereken yerde yani zirvede olacağız” şeklinde konuştu.