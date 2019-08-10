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Son dakika! Radamel Falcao’dan flaş Galatasaray açıklaması: ‘Galatasaray’da forma giymek…’
Transfer Haberleri

Son dakika! Radamel Falcao’dan flaş Galatasaray açıklaması: ‘Galatasaray’da forma giymek…’

Radamel Falcao, "Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da forma giymek heyecan verici olurdu. Transfer konusu umarım en kısa sürede çözülecektir" dedi.

10 Ağustos 2019 00:09

Transfer döneminde adı sıkça Galatasaray ile anılan Radamel Falcao, ülkesi Kolombiya’da transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray forması giymenin kariyerinin bu döneminde heyecan verici olacağını ifade eden Falcao, “Türkiye’de futbol ilginç bi şekilde yaşanıyor. Durumu değerlendiriyorum, umarım en kısa zamanda transfer çözülecektir. Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray’da forma giymek heyecan verici olurdu” dedi.

Deneyimli golcü, “Futbol, Türkiye ve Arjantin gibi ülkelerde özel bir şekilde yaşanıyor. Bu da bizi bu spora tutkulu olanlar için motive ediyor. İmzalar atılmadıysa transfer tamamlanmamıştır. Monaco ile idmanlara çıktığım için olayın dışında kalmaya çalıştım. Avrupa’da savaşmak ve üst düzey futbol oynamaya devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı. 09 Ağustos 2019 Galatasaray`da Radamel Falcao operasyonu! Fransa`ya uçtular... Galatasaray 2`nci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferini bitirmek için Fransa`ya gitti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:25 | 10 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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