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Son dakika! Fenerbahçe Zanka transferini resmen açıkladı
Transfer Haberleri

Son dakika! Fenerbahçe Zanka transferini resmen açıkladı

Transferde son dakika... Fenerbahçe, Mathias ‘Zanka’ Jattah-Njie Jorgensen ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

10 Ağustos 2019 19:56

Fenerbahçe stoper transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivetliler 1.91 boyundaki Danimarkalı stoper ile sözleşme imzaladığını resmi siteden yaptığı açıklama ile duyurdu. İşte Fenerbahçe’den yapılan o açıklama:

Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias ‘Zanka' Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır.   3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, “Çubuklu” ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Danimarkalı futbolcu Zanka taraftarların merak konusu oldu. Uzun yıllardır Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyen yıldız isim son olarak Huddersfield forması giydi. İşte Zanka hakkında merak edilenler…

ZANKA KİMDİR?

Mathias Jattah-Njie Jorgensen, 23 Nisan 1990 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da dünyaya geldi. Zanka, altyapısında forma giydiği B93 kulübünde önce A takıma yükselirken sonrasında yakaladığı çıkışla ülkesinin en güçlü takımı Kopenhag'a transfer oldu.

Başkentte geçirdiği 5 sezonun ardından Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına bedelsiz transfer olan Gambiya kökenli futbolcu, 2014 yazında yeniden Kopenhag'a döndü.

Kopenhag forması ile toplam 270 karşılaşmada görev alan Zanka, 2017-18 sezonu öncesi Ada'nın yolunu tuttu.

Deneyimli futbolcu, son derece istikrarlı bir görüntü sergilediği Huddersfield ile geçirdiği iki sezonda tamamı ilk 11'de olmak üzere 65 karşılaşmada süre aldı. 2018 – 2019 sezonunda takımı ile ligde 24 maça çıkan savunmacı 3 gol, 1 asist yaptı. Milli takım tercihini Danimarka'dan yana kullanan Mathias Jorgensen, 23 kez ülkesinin A milli takımının formasını giydi. ZANKA LAKABI NEREDEN ALDI?

Danimarka’nın golünü atan Jorgensen’e herkes ‘zanka’ diyor. Ona bu ismi eski takımındaki hocası vermiş. Cool Running filmindeki ‘sanka’ karakterinden dolayı ona ‘sanka’ diyormuş. Ancak Jorgensen ‘z’ ile daha cool bulduğu için ona ‘zanka’ olarak sesleniyordu.

 

Son güncelleme 20:09 | 10 Ağustos 2019
Fenerbahçe SON dakika transfer Zanka
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