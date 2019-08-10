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Son dakika! Beşiktaş Isimat Mirin’i Amiens’e kiraladı
Transfer Haberleri

Son dakika! Beşiktaş Isimat Mirin’i Amiens’e kiraladı

Transferde son dakika... Beşiktaşlı Isimat-Mirin, Fransız ekibi Amiens'e 2 yıllığına kiralandı. Fransız oyuncunun yıllık ücretini Amiens ödeyecek.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 10 Ağustos 2019 21:33

Beşiktaş’ta geçtiğimiz yıl istenileni veremeyen oyunlar arasında bulunan Isımat-Mirin Fransız ekibi Amiens’e 2 yıllığına kiralandı. Fransız oyuncunun yıllık ücreti Amiens tarafından ödenecek.

Son olarak Gael Kakuta’yı kadrosuna katan ve hücum hattını zenginleştiren Amiens, stoper bölgesine de Beşiktaş’tan Isimat-Mirin’i kiralayarak takviye yaptı. 2019’un Ocak ayında 350 bin Euro karşılığında PSV Eindhoven’dan Beşiktaş’a transfer olan 27 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon siyah-beyazlı formayı 14 kez giydi.

Son güncelleme 21:36 | 10 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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