Son dakika! Beşiktaş Isimat Mirin’i Amiens’e kiraladı

Beşiktaş’ta geçtiğimiz yıl istenileni veremeyen oyunlar arasında bulunan Isımat-Mirin Fransız ekibi Amiens’e 2 yıllığına kiralandı. Fransız oyuncunun yıllık ücreti Amiens tarafından ödenecek.

Son olarak Gael Kakuta’yı kadrosuna katan ve hücum hattını zenginleştiren Amiens, stoper bölgesine de Beşiktaş’tan Isimat-Mirin’i kiralayarak takviye yaptı. 2019’un Ocak ayında 350 bin Euro karşılığında PSV Eindhoven’dan Beşiktaş’a transfer olan 27 yaşındaki Fransız stoper geçen sezon siyah-beyazlı formayı 14 kez giydi.