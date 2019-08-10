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Neymar kadroya alınmadı! PSG transfer görüşmesini açıkladı
İspanya La Liga

Neymar kadroya alınmadı! PSG transfer görüşmesini açıkladı

Hem Barcelona hem de Real Madrid taraftarlarının istediği Neymar'ın PSG'de artık son günleri... Brezilyalı yıldız antrenmana çıktığı gün içerisinde maç kadrosuna alınmadı. Leonardo ise takım adı vermeden transfer görüşmelerinin ilerlediğini söyledi. Neymar'ın Real Madrid'e transferi bekleniyor...

10 Ağustos 2019 15:15

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Neymar’ın satışı konusunda transfer görüşmeleri yaptıklarını doğruladı. 27 yaşındaki Brezilyalı, PSG’nin Pazar günü Nimes ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Bugün yapılan sabah antrenmanında yer alan Neymar için Leonardo şu açıklamayı yaptı;

Neymar için yapılan görüşmeler öncekinden daha ileri düzeye geldi ancak bir anlaşma yok. Neler olacak göreceğiz. Herkesin gelecekte ne olacağını belirlemesi gerekiyor.

İspanya basınında ise Brezilyalı yıldızın Real Madrid’e gideceği iddia ediliyor. Her gün manşetleri süsleyen Neymar için Marca manşetten verdiği haberde, “Neymar kendi geleceğini Real Madrid’de görüyor. Brezilyalı yıldız PSG’den ayrılıp Menekşeler’in yıldızı olmayı hedefliyor” ifadeleri yer aldı.

AS gazetesi ise Neymar’ın Real Madrid’e gideceğini ve Barcelona ile yapılan pazarlıkların olumsuz bittiğini yazdı.

222 MİLYON EUROLUK REKOR BONSERVİS

2017 yazında 222 milyon euro bonservis karşılığı Barcelona’dan PSG’ye transfer olan 27 yaşındaki Neymar, Fransız ekibinde yalnızca 58 maça çıktı ve 51 gol, 29 asist istatistikleri yakaladı.

Brezilyalı yıldız, Barça formasıyla ise 186 maçta 105 gol ve 76 asist yapmıştı.

Son güncelleme 15:15 | 10 Ağustos 2019
barcelona Leonardo neymar psg Real Madrid
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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