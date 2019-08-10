Neymar kadroya alınmadı! PSG transfer görüşmesini açıkladı

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Neymar’ın satışı konusunda transfer görüşmeleri yaptıklarını doğruladı. 27 yaşındaki Brezilyalı, PSG’nin Pazar günü Nimes ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.

Bugün yapılan sabah antrenmanında yer alan Neymar için Leonardo şu açıklamayı yaptı;

“Neymar için yapılan görüşmeler öncekinden daha ileri düzeye geldi ancak bir anlaşma yok. Neler olacak göreceğiz. Herkesin gelecekte ne olacağını belirlemesi gerekiyor.”

İspanya basınında ise Brezilyalı yıldızın Real Madrid’e gideceği iddia ediliyor. Her gün manşetleri süsleyen Neymar için Marca manşetten verdiği haberde, “Neymar kendi geleceğini Real Madrid’de görüyor. Brezilyalı yıldız PSG’den ayrılıp Menekşeler’in yıldızı olmayı hedefliyor” ifadeleri yer aldı.

AS gazetesi ise Neymar’ın Real Madrid’e gideceğini ve Barcelona ile yapılan pazarlıkların olumsuz bittiğini yazdı.

222 MİLYON EUROLUK REKOR BONSERVİS

2017 yazında 222 milyon euro bonservis karşılığı Barcelona’dan PSG’ye transfer olan 27 yaşındaki Neymar, Fransız ekibinde yalnızca 58 maça çıktı ve 51 gol, 29 asist istatistikleri yakaladı.

Brezilyalı yıldız, Barça formasıyla ise 186 maçta 105 gol ve 76 asist yapmıştı.