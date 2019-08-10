Merih Demiral ile Diego Costa gerildi! Atletico Juventus’u mağlup etti

Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Atletico Madrid, İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena Stadı’nda karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, Juventus’u 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid’e galibiyeti getiren golleri 24. ve 33. dakikada yeni transfer Joao Felix attı. Juventus’un tek sayısı ise 29. dakikada Sami Khedira’dan geldi. Maça yedek başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 71. dakikada de Ligt’in yerine oyuna dahil oldu.

İTALYAN BASININDA ÇOK KONUŞULAN AN

Oyunun son bölümlerinde Milli futbolcumuz Merih ile Diego Costa arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Birbirinin üzerine yürüyüp itişen iki futbolcu hakemin ve takım arkadaşlarının müdahalesi sonrası sakinleştirildi. Daha önce bir çok futbolcu ile yaşadığı bu tip saha içi gerginlikleriyle gündeme gelen Diego Costa’nın Merih’i de çileden çıkarması İtalyan basınında çok konuşuldu.