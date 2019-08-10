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Merih Demiral ile Diego Costa gerildi! Atletico Juventus’u mağlup etti
Dünyadan Futbol

Merih Demiral ile Diego Costa gerildi! Atletico Juventus’u mağlup etti

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Atletico Madrid ile Juventus karşılaştı. İspanyol ekibi maçı 126 milyon Euro'ya transfer ettiği Joao Felix'in golleriyle 2-1 kazandı. Maçın son bölümünde milli futbolcumuz Merih Demiral ile Diego Costa arasında gerginlik yaşandı.

10 Ağustos 2019 22:30

Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçında Atletico Madrid, İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena Stadı’nda karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, Juventus’u 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid’e galibiyeti getiren golleri 24. ve 33. dakikada yeni transfer Joao Felix attı. Juventus’un tek sayısı ise 29. dakikada Sami Khedira’dan geldi. Maça yedek başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 71. dakikada de Ligt’in yerine oyuna dahil oldu.

İTALYAN BASININDA ÇOK KONUŞULAN AN

Oyunun son bölümlerinde Milli futbolcumuz Merih ile Diego Costa arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Birbirinin üzerine yürüyüp itişen iki futbolcu hakemin ve takım arkadaşlarının müdahalesi sonrası sakinleştirildi. Daha önce bir çok futbolcu ile yaşadığı bu tip saha içi gerginlikleriyle gündeme gelen Diego Costa’nın Merih’i de çileden çıkarması İtalyan basınında çok konuşuldu.

Son güncelleme 22:34 | 10 Ağustos 2019
Atletico Madrid juventus Merih Demiral
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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