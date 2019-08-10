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10 Ağustos 2019 09:26

Uzun yıllardır spor yayınları ve yazılar içinde gidip, geldim. 1983 yılında, TRT Spor Servisi'nde başladığım meslekte, 19 yaşından itibaren büyük organizasyonlar, önemli yayınlar içinde görev aldım. Ama içimde her zaman başka bir aşk daha vardı: Yazı yazmak, yaşadıklarımı sayfalara dökmek.

Daha önce yazı yazdığım kurumlar oldu. Hatta dergiler için yazılar yazdım. Arkadaşım Mert Aydın ile yıllarca yaptığımız radyo programı olan Ateş Arabaları'nı kitap haline getirdik. Sonra, ‘Çimdeki Gölgeler' köşemi “Gel kitap yapalım” dediler, o da gerçekleşti.

Okumayı çok severim, araştırmayı da, Jean Cristophe Grange çok ünlü polisiye yazarıdır, biliyorsunuz. Geçmişi spor yazarlığıdır, Grange'nin.

Gelelim bugüne… Yıllardır tanıştığım Bahadır Çokişler'in bir telefonu, yeni bir maceraya başlamama neden oldu. Bana “Gel, spor sayfamızda görev al” dedi. Böylesine ses getiren bir gazetenin spor sayfası için teklif almak, büyük bir onur oldu benim için. Anlaştık, tokalaştık, sözleştik.

Ne yazacağım? Siyaset, politika kelimelerine uzak bir insanım. Benim hayatım sadece futbol değil tabii ki, spor. Sporun tüm dalları. Olimpizm ruhu. Spor hayattır. Sporun arka bahçesinde yaşananlar da her zaman uzmanlık alanım oldu. Onun için köşemin adı ‘Çimdeki Gölgeler'.

Gölgeler, hiçbir zaman peşimizi bırakmaz, onların da anlatmak, mesaj vermek ihtiyaçları vardır, biliyorsunuz. Şunu garanti edebilirim; beni zaten tanıyanlar bilir, kimseye hakaret etmem, kimseyi aşağılamam, sadece doğruları yazarım ve

SÖZCÜ içinde de bu yazdıklarım aynen devam edecek. Bu köşede sadece doğrular yazılacak. Size söz veriyorum. Spor dolu günlerde beraber olacağız.

Son güncelleme 09:26 | 10 Ağustos 2019
Ercan Taner köşe yazısı yazar
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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