Manchester City farklı başladı! Drogba’dan sonra ilk kez…

İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Manchester City, West Ham ile deplasmanda karşılaştı. Londra Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi son şampiyon 5-0 kazanmayı başardı.

25. dakikada Kyle Walker’ın yerden pasında savunmanın arasına iyi giren Gabriel Jesus topu filelere gönderdi.

İlk yarının 1-0 geçildiği maçta City ikinci yarıda şov yaptı.

51 ve 75. dakikalarda Sterling skoru 3-0 getirirken, Agüero 84. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Fabianski’ye takıldı. Tekrar edilen penaltıda bu kez yine köşeye vuran Arjantinli skoru 4-0’a getirdi.

Dakikalar 90+1’i gösterirken Mahrez’in pasında ceza sahasına iyi giren Sterling hat-trick yapıp maçın skorunu 5-0 olarak ilan etti.

Raheem Sterling, Didier Drogba’dan sonra açılış haftasında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Manchester City gelecek sezon sahasında Tottenham’ı konuk edecek. West Ham ise Brighton deplasmanına çıkacak.