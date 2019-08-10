SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yavaş’tan Gökçek hakkında suç duyurusu
Manchester City farklı başladı! Drogba’dan sonra ilk kez…
İngiltere Premier Lig

Manchester City farklı başladı! Drogba’dan sonra ilk kez…

Son şampiyon Manchester City, yeni sezonun ilk haftasında West Ham'ı deplasmanda 5-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı. Maçın yıldızı hat-trick yapan Sterling olurken; İngiliz yıldız, Drogba'dan sonra Premier Lig'in ilk haftasında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

10 Ağustos 2019 16:48

İngiltere Premier Lig’in ilk haftasında Manchester City, West Ham ile deplasmanda karşılaştı. Londra Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi son şampiyon 5-0 kazanmayı başardı.

25. dakikada Kyle Walker’ın yerden pasında savunmanın arasına iyi giren Gabriel Jesus topu filelere gönderdi.

İlk yarının 1-0 geçildiği maçta City ikinci yarıda şov yaptı.

51 ve 75. dakikalarda Sterling skoru 3-0 getirirken, Agüero 84. dakikada kazanılan penaltıda kaleci Fabianski’ye takıldı. Tekrar edilen penaltıda bu kez yine köşeye vuran Arjantinli skoru 4-0’a getirdi.

Dakikalar 90+1’i gösterirken Mahrez’in pasında ceza sahasına iyi giren Sterling hat-trick yapıp maçın skorunu 5-0 olarak ilan etti.

Raheem Sterling, Didier Drogba’dan sonra açılış haftasında hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Manchester City gelecek sezon sahasında Tottenham’ı konuk edecek. West Ham ise Brighton deplasmanına çıkacak.

Son güncelleme 16:48 | 10 Ağustos 2019
ingiltere premier lig Manchester City raheem sterling West Ham
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR