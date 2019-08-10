MAÇ SONUCU | Tottenham Aston Villa 3-1

Premier Lig’in ilk haftasında Tottenham ile Aston Villa, Tottenham Spurs Stadyumu’nda karşı karşıya geldiler. Tottenham, geriye düştüğü maçta Aston Villa’yı golcüsü Harry Kane ile geçti ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Tottenham’a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada yeni transfer Tanguy Ndombele, 86 ve 90. dakikalarda Harry Kane attı. Aston Villa’nın tek golü ise 9. dakikada McGinn’den geldi.

Premier Lig’in yeni takımlarından Aston Villa’nın Kasımpaşa’dan transferi Trezeguet, maça ilk 11’de başlarken 59 dakika sahada kaldı.