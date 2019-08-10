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MAÇ SONUCU | Tottenham Aston Villa 3-1
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Tottenham Aston Villa 3-1

Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, çok zor anlar yaşadığı maçta Aston Villa'yı Harry Kane'in son bölümdeki iki golü ile 3-1 mağlup etti.

10 Ağustos 2019 21:45

Premier Lig’in ilk haftasında Tottenham ile Aston Villa, Tottenham Spurs Stadyumu’nda karşı karşıya geldiler. Tottenham, geriye düştüğü maçta Aston Villa’yı golcüsü Harry Kane ile geçti ve karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Tottenham’a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada yeni transfer Tanguy Ndombele, 86 ve 90. dakikalarda Harry Kane attı. Aston Villa’nın tek golü ise 9. dakikada McGinn’den geldi.

Premier Lig’in yeni takımlarından Aston Villa’nın Kasımpaşa’dan transferi Trezeguet, maça ilk 11’de başlarken 59 dakika sahada kaldı.

Son güncelleme 21:47 | 10 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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