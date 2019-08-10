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MAÇ SONUCU | Sivasspor Fenerbahçe 2-1 (Cumhuriyet Kupası Sivasspor’un)
Futbol

MAÇ SONUCU | Sivasspor Fenerbahçe 2-1 (Cumhuriyet Kupası Sivasspor’un)

21. Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

10 Ağustos 2019 22:06

Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 21. Cumhuriyet Kupası maçı Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynandı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’ndaki maça Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal Altay, Murat, Okan, Jailson, Abdulcebrail, Ozan, Emre, Ferdi, Kruse, Moses ve Muriqi 11’iyle çıktı.

Ev sahibi Sivasspor 16. dakikada Caner Osmanpaşa ve 37. dakikada Mert Hakan Yandaş’ın golleriyle ilk yarıyı önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe, Max Kruse’nin 48’de bulduğu golle farkı 1’e indirdi. Kalan bölümde her iki takım da rakip kalede net pozisyonlar yakaladı ancak başka gol sesi çıkmadı. 90 dakika sonunda gelen düdükle birlikte Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Sivasspor kupanın sahibi oldu.

Son güncelleme 22:16 | 10 Ağustos 2019
Cumhuriyet Kupası Fenerbahçe sivasspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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