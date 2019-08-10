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Jose Mourinho yorumcu oldu!
İngiltere Premier Lig

Jose Mourinho yorumcu oldu!

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımın başına geçmeyen Jose Mourinho, İngiltere Premier Lig yorumcusu olarak göreve başladı!

10 Ağustos 2019 12:23

İngiltere Premier Lig’de 3 şampiyonluk yaşayan Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez yedek kulübesinden bu kadar uzak kaldı! Manchester United’daki görevinden 18 Aralık 2018’de ayrılan Portekizli teknik adam, o tarihten itibaren hiçbir takımın başına geçmedi.

Temmuz ayında İngiliz basınına verdiği demeçte “Futbolumu özlüyorum. Hala ateşim var” diyen Mourinho, birkaç teklife hayır demek zorunda kaldığını belirtmişti.

İngiliz spor kanalı Sky Sports’un “Yeni sezon, yeni imza” diye duyurduğu anlaşmayla Mourinho’nun Premier Lig maçlarını yorumlayacağını açıkladı.

Portekizli teknik adam ilk canlı maç yorumunu ise iki eski takımının karşılaşacağı Manchester United-Chelsea maçıyla yapacak.

Son güncelleme 12:24 | 10 Ağustos 2019
ingiltere premier lig jose mourinho sky sports
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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