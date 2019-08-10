Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Terim eski takımı karşısında!

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray, Fatih Terim çalıştırdığı eski takım olan Fiorentina ile İtalya’da dostluk maçı oynayacak. Peki, Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİORENTİNA GALATASARAY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadele SMART SPOR kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY’IN MAÇ KADROSU

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.