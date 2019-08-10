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Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Terim eski takımı karşısında!
Galatasaray

Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Terim eski takımı karşısında!

Fiorentina Galatasaray dostluk maçı için karşı karşıya geliyor. Fatih Terim'in yurtdışı teknik direktörlük macerasında çalıştırdığı Fiorentina'ya bu kez rakip olarak çıkıyor. Peki, Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10 Ağustos 2019 12:48

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray, Fatih Terim çalıştırdığı eski takım olan Fiorentina ile İtalya’da dostluk maçı oynayacak. Peki, Fiorentina Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİORENTİNA GALATASARAY HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı’nda oynanacak karşılaşma, 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00’de başlayacak. Mücadele SMART SPOR kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY’IN MAÇ KADROSU

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

Son güncelleme 12:48 | 10 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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