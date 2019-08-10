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FIFA Balıkesirspor’un transfer yasağını kaldırdı
Alt Ligler

FIFA Balıkesirspor’un transfer yasağını kaldırdı

TFF 1. Lig takımlarında Balıkesirspor'a FIFA'dan beklediği haber geldi ve transfer yasağı kalktı.

10 Ağustos 2019 10:32

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “FIFA Disiplin Kurulu'nun yapmış olduğu son toplantıda kulübümüzün transfer yapabileceği kararı alınmıştır ve bu karar Türkiye Futbol Federasyonu'na tebliğ edilmiştir. Bu anlamda FIFA'nın kulübümüze uygulamış olduğu transfer yasağı kaldırılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda bulunan futbolcu ve teknik adamların alacaklarına ilişkin transfere engel borçlarla ilgili görüşmelerimiz halen devam etmektedir. Transfer tahtası açıldığında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ancak FIFA’dan gelen yazı Balıkesirspor’un transfer yapabileceği anlamına gelmiyor. Kırmızı beyazlıların transfer yapabilmesi için UÇK’daki dosyaları da halletmesi gerekiyor” denildi.

Son güncelleme 10:32 | 10 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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