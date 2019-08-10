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FB Sivas canlı izle: Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Sivasspor

FB Sivas canlı izle: Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe mücadele edecek. Hangi kanalda canlı yayınlanacağı belli olan Sivasspor Fenerbahçe maçının saati geçtiğimiz günlerde değişti. Peki Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

10 Ağustos 2019 18:52

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 21. Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati geçtiğimiz günlerde 19.00’dan 20.00’ye alındı. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor ekranlarından saat 20:00 itibari ile maçı canlı izleyebilirler. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçoı canlı izleme linki…

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Müsabaka, TRT SPOR’dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

“Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.”

Son güncelleme 18:52 | 10 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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