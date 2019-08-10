FB Sivas canlı izle: Sivasspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 21. Cumhuriyet Kupası maçının başlama saati geçtiğimiz günlerde 19.00’dan 20.00’ye alındı. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler TRT Spor ekranlarından saat 20:00 itibari ile maçı canlı izleyebilirler. İşte Sivasspor Fenerbahçe maçoı canlı izleme linki…
SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE
Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Müsabaka, TRT SPOR’dan canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE MAÇ KADROSU
“Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.”