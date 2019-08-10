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Ersun Yanal, Miha Zajc’ı kadroya almadı
Fenerbahçe

Ersun Yanal, Miha Zajc’ı kadroya almadı

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı maçın kadrosu açıklandı. Ersun Yanal, Miha Zajc'ı Sivas'a götürmedi. Sloven futbolcunun adı Rus takımlarıyla anılıyor.

10 Ağustos 2019 12:48

Fenerbahçe Futbol Takımı, 21. Cumhuriyet Kupası’nda Demir Grup Sivasspor’la oynayacağı özel maç için bu şehre gitti.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Sivas’a hareket eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, 24 ismi kadroya dahil etti.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım ve Tolgay Arslan’ın yanı sıra Miha Zajc kadroda yer almadı. Geçen sezon devre arasında Empoli’den transfer edilen Sloven futbolcunun ayrılması gündemde…

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Bu akşam saat 20.00’de Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe’nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Okan Turp, Murat Sağlam, Abdülcebrail Akbulut, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Alper Potuk, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Son güncelleme 13:23 | 10 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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