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Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar hamlesi! Resmi teklif sunuldu…
Transfer Haberleri

Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar hamlesi! Resmi teklif sunuldu…

Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ı kiralamak için Porto ile temasa geçti. Siyah-Beyazlılar, Kamerunlu golcüyü kadrosuna katamazsa Brondby'nin forveti Kamil Wilczek'i bonserivisiyle transfer etmeye çalışacak.

10 Ağustos 2019 18:34

Beşiktaş forvet transferini tamamlamak için harekete geçti. Siyah beyazlılar Vincent Abuobakar ve Kamil Wilczek için görüşmelerini hızlandırdı.

Beşiktaş yeni forvetini arıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda forvet arayışların başlayan siyah beyazlılar, ilk olarak eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile temasa geçti.

NTV’de yer alan habere göre; Kamerunlu oyuncuyu bir kez daha kiralamak isteyen yönetim, Porto'ya resmi teklifini sundu. Portekiz ekibinin kiralama talebine olumlu yaklaşmasının ardından Aboubakar'ın sağlık raporları inceleniyor.

27 yaşındaki oyuncu 2018 Eylül ayında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan 8 ay uzak kaldı. Mayıs ayında Porto ile 2 maça çıkan ve sezon öncesi hazırlıklara katılan Aboubakar'ın, geçirdiği sakatlık ile tekrar problem yaşamayacağı öngörülürse, Kamerunlu oyuncu kiralık olarak yeniden Beşiktaş forması giyecek.

Beşiktaş Danimarka'nın Brondby takımında forma giyen Kamil Wilczek için de görüşmelerde bulunuyor. Siyah beyazlılar, Aboubakar transferinin gerçekleşmemesi halinde Polonyalı futbolcuyu bonservisi ile kadrosuna katmayı planlıyor. 31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Brondby ile çıktığı 41 maçta 27 gol attı.

Son güncelleme 18:34 | 10 Ağustos 2019
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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