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Bayern Münih, Ivan Perisic transferini bitirdi
Transfer Haberleri

Bayern Münih, Ivan Perisic transferini bitirdi

Leroy Sane'yi kadrosuna katmak için uzun uğraşlar veren Bayern Münih, Alman yıldızın sakatlığı sonrasında Ivan Perisic'i kadrosuna kattı.

10 Ağustos 2019 14:14

Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih, aradığı kanat oyuncusunu Çizme’de buldu.

Sky Sport Italia’nın haberine göre; Alman devi, Manchester City’den transfer etmek istediği Leroy Sane’nin sakatlanması sonrasında Inter’in Hırvat yıldızı Ivan Perisic’i kadrosuna kattı.

Bayern, 30 yaşındaki oyuncu için ilk yıl kiralama bedeli olarak 5 milyon Euro ödeme yapacak ve anlaşmada 20 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

30 yaşındaki futbolcu 2011-2015 yılları arasında Almanya'da Borussia Dortmund ve Wolfsburg takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da 34 maça çıkan Perisic, 8 gol atıp 4 asist yaptı.

Son güncelleme 14:14 | 10 Ağustos 2019
Almanya Bundesliga bayern münih İNTER İtalya Serie A ivan perisic
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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