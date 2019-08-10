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AZ Alkmaar’ın stadının çatısı çöktü

Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'ın maçlarına ev sahipliği yapan AFAS Stadyumu'nun çatısının bir kısmı hortum sebebiyle çöktü.

10 Ağustos 2019 23:35

Kulüpten konuyla ilgili açıklama yapılan açıklamada, genel müdür Robert Eenhorn olayın gerçekleştiği esnada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını ifade ederken, “Yaşanan olay hepimizi şaşırttı. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili uzman kişilerle çalışmalar yapacağız. Ancak o soruşturmalar bittikten sonra konuyu detaylandırabiliriz. Şimdi bunun için çok erken” dedi.

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3’üncü tur rövanş maçında iç sahada FK Mariupol ile oynanacak maç ile ilgili ise Eenhorn, “Durum güvenli değilse statta hiçbir maç oynanmayacak. Yaklaşan maçlar hakkında daha net bir şekilde en kısa sürede bir bilgilendirme yapacağız.” şeklinde konuştu.

Öte yandan hortum, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da da büyük yıkımlara yol açarken, Lüksemburg ve Fransa’da da etkisi görüldü.

Hortumun verdiği zarar, sosyal medyada paylaşılan videolarda görüldü.

Son güncelleme 23:37 | 10 Ağustos 2019
Alkmaar çatı stat
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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