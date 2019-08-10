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Anthony Joshua ile Andy Ruiz maçının tarihi belli oldu
Diğer Sporlar

Anthony Joshua ile Andy Ruiz maçının tarihi belli oldu

Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua ile Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz arasındaki rövanş maçı, 7 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak.

10 Ağustos 2019 10:48

Rövanş maçını düzenleyecek Matchroom Sport şirketinin yöneticisi Eddie Hearn’ün açıklamasına göre, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından müsabakanın 7 Aralık Cumartesi günü Suudi Arabistan’ın Diriye kentinde gerçekleştirilmesine karar verildi.

Anthony Joshua, haziran ayında Ruiz ile yaptığı karşılaşmayı teknik nakavtla kaybederek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini rakibine kaptırmıştı.

2012 Londra Olimpiyatları’nda altın madalyası bulunan ve öncesinde çıktığı 22 maçın 21’ini nakavtla kazanan 29 yaşındaki Anthony Joshua, Andy Ruiz karşısında kariyerinin ilk mağlubiyetini alarak hayranlarını şaşırtmıştı.

Yeni dünya şampiyonu 29 yaşındaki Ruiz’in ise çıktığı 34 karşılaşmada 22’si nakavtla olmak üzere 33 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Son güncelleme 10:49 | 10 Ağustos 2019
Andy Ruiz Anthony Joshua boks
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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