Abdurrahim Albayrak Falcao için Fransa’ya gitti! Bayram hediyesi yolda…

Radamel Falcao ile G.Saray'ın buluşmasına az kaldı. Cimbom dün Fiorentina maçı için İtalya'ya uçarken İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Menajer Ahmet Bulut ile birlikte transfere son noktayı koymak için Nice üzerinden Monte Carlo'ya gitti. 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin, sarı-kırmızılı yönetimin kiralayacağı özel uçakla bayramın ikinci günü yani pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor. Böylece yönetim, camia ve taraftarlara bayram hediyesi vermiş olacak.

MONACO, BEN YEDDER'I ALIYOR

TUNUSLU forvet Wissam Ben Yedder'in transferini sonuçlandırmak üzere olan Fransız ekibi Monaco'ya sarı- kırmızılıların, Falcao'nun bonservisi için 3 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Galatasaray, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı yıldız oyuncuya sezon başı 5 milyon Euro garanti para ödemeye hazırlanıyor. Fransa Ligi'nin açılış maçında dün Lyon ile karşılaşan Monaco'da kadroya alınmayan Falcao'nun 25 Ağustos'taki Konyaspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.