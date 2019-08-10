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Abdurrahim Albayrak Falcao için Fransa’ya gitti! Bayram hediyesi yolda…
Transfer Haberleri

Abdurrahim Albayrak Falcao için Fransa’ya gitti! Bayram hediyesi yolda…

Galatasaray İkinci Başkanı, Menajer Ahmet Bulut ile birlikte Kolombiyalı forveti getirecek. Falcao’yu taşıyan uçağın pazartesi günü İstanbul’da olması bekleniyor

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 10 Ağustos 2019 09:38

Radamel Falcao ile G.Saray'ın buluşmasına az kaldı. Cimbom dün Fiorentina maçı için İtalya'ya uçarken İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Menajer Ahmet Bulut ile birlikte transfere son noktayı koymak için Nice üzerinden Monte Carlo'ya gitti. 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetin, sarı-kırmızılı yönetimin kiralayacağı özel uçakla bayramın ikinci günü yani pazartesi günü İstanbul'da olması bekleniyor. Böylece yönetim, camia ve taraftarlara bayram hediyesi vermiş olacak.

MONACO, BEN YEDDER'I ALIYOR

TUNUSLU forvet Wissam Ben Yedder'in transferini sonuçlandırmak üzere olan Fransız ekibi Monaco'ya sarı- kırmızılıların, Falcao'nun bonservisi için 3 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi. Galatasaray, 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı yıldız oyuncuya sezon başı 5 milyon Euro garanti para ödemeye hazırlanıyor. Fransa Ligi'nin açılış maçında dün Lyon ile karşılaşan Monaco'da kadroya alınmayan Falcao'nun 25 Ağustos'taki Konyaspor karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Son güncelleme 09:38 | 10 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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