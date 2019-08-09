Yevhen Konoplyanka’dan Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran yorum

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka, kanat futbolcusu arayışındaki Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alıyor. Beşiktaş, 29 yaşındaki Yevhen Konoplyanka’yı kadrosuna katmak için bir süredir uğraş veriyor.

Beşiktaş taraftarının transferini heyecanla beklediği Yevhen Konoplyanka ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yevhen Konoplyanka, resmi sosyal medya hesabında yaptığı bir yorumda Beşiktaş taraftarlarının heyecanını arttırdı. Yevhen Konoplyanka, yorumunda emoji olarak siyah ve beyaz renk ile güç anlamına gelen kası kullandı. Yevhen Konoplyanka’nın bu hareketi, Beşiktaş taraftarları arasında transferin tamamlandığı yorumlarına neden oldu.

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İşte Yevhen Konoplyanka’nın resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşım: