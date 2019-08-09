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Yevhen Konoplyanka’dan Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran yorum
Beşiktaş

Yevhen Konoplyanka’dan Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran yorum

Beşiktaş'ın bir süredir transfer etmek için çabaladığı Yevhen Konoplyanka, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir harekette bulundu. Beşiktaş taraftarları, Konoplyanka'nın bu hareketi sonrasında 'Transfer bitti' yorumları yapmaya başladı.

9 Ağustos 2019 09:51

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’te forma giyen Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka, kanat futbolcusu arayışındaki Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alıyor. Beşiktaş, 29 yaşındaki Yevhen Konoplyanka’yı kadrosuna katmak için bir süredir uğraş veriyor.

Beşiktaş taraftarının transferini heyecanla beklediği Yevhen Konoplyanka ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yevhen Konoplyanka, resmi sosyal medya hesabında yaptığı bir yorumda Beşiktaş taraftarlarının heyecanını arttırdı. Yevhen Konoplyanka, yorumunda emoji olarak siyah ve beyaz renk ile güç anlamına gelen kası kullandı. Yevhen Konoplyanka’nın bu hareketi, Beşiktaş taraftarları arasında transferin tamamlandığı yorumlarına neden oldu.

08 Ağustos 2019 Beşiktaş, Portekizli sol bek Pedro Rebocho ile anlaştı! Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş, sol bek transferini tamamladı. Siyah beyazlılar 24 yaşındaki Portekizli Pedro Rebocho`yu kadrosuna kattı. İlgili Haberi Oku

İşte Yevhen Konoplyanka’nın resmi Instagram hesabından yaptığı paylaşım:

Son güncelleme 09:51 | 9 Ağustos 2019
beşiktaş Konoplyanka schalke
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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