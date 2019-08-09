Yeni Malatyaspor’da inanç tam: ‘Partizan’ı eleyeceğiz’

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında karşılaşacakları Sırbistan temsilcisi Partizan’ı eleyecek güçte olduklarını söyledi. Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve 3-1 mağlup olduklarını kaydetti.

Partizan maçında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getiren Çelikel, “Bu skor Malatya’da rakibimizi eleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Karşılaşmada iyi oynayamadık, bireysel hatalar nedeniyle goller yedik. Rövanş maçına iyi bir şekilde hazırlanarak, rakibimizin karşısına çıkacağız. Malatya’da Partizan’ı eleyeceğiz, o güçteyiz. Umudumuzu kaybetmedik, rövanş maçında inşallah rakibi geçeğiz ve turu Malatya’ya armağan edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Partizan 3-1 Yeni Malatyaspor | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu UEFA Avrupa Ligi`nde 3. Eleme Turu heyecanı Partizan Yeni Malatyaspor maçı ile devam etti. Temsilcimiz deplasmanda sahadan 3-1`lik yenilgiyle ayrıldı ve 15 Ağustos`ta oynanacak rövanş öncesi avantaj kaybetti. İlgili Haberi Oku

Çelikel, bireysel hataların giderilmesi için teknik direktörü Sergen Yalçın’ın gerekli teknik çalışmaları yapacağını anlatarak, “Dün yapılan bireysel hatalar Süper Lig’de mücadele eden takımımıza yakışmadı. Sahamızda aynı hataları yapma şansımız yok. Hocamız bireysel hataları göz önünde bulundurarak, takımı rövanşa hazırlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Hakkı Çelikel, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 2-0 mağlup durumdayken 2-2 beraberliği yakalayan Trabzonspor’u tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

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