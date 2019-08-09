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Yeni Malatyaspor’da inanç tam: ‘Partizan’ı eleyeceğiz’
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor’da inanç tam: ‘Partizan’ı eleyeceğiz’

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Partizan karşısında deplasmanda 3-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Çelikel, "Umudumuzu kaybetmedik, rövanş maçında inşallah rakibi geçeğiz ve turu Malatya'ya armağan edeceğiz" diye konuştu.

9 Ağustos 2019 17:56

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında karşılaşacakları Sırbistan temsilcisi Partizan’ı eleyecek güçte olduklarını söyledi. Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Partizan karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ve 3-1 mağlup olduklarını kaydetti.

Partizan maçında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getiren Çelikel, “Bu skor Malatya’da rakibimizi eleyemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Karşılaşmada iyi oynayamadık, bireysel hatalar nedeniyle goller yedik. Rövanş maçına iyi bir şekilde hazırlanarak, rakibimizin karşısına çıkacağız. Malatya’da Partizan’ı eleyeceğiz, o güçteyiz. Umudumuzu kaybetmedik, rövanş maçında inşallah rakibi geçeğiz ve turu Malatya’ya armağan edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

08 Ağustos 2019 MAÇ SONUCU | Partizan 3-1 Yeni Malatyaspor | UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu UEFA Avrupa Ligi`nde 3. Eleme Turu heyecanı Partizan Yeni Malatyaspor maçı ile devam etti. Temsilcimiz deplasmanda sahadan 3-1`lik yenilgiyle ayrıldı ve 15 Ağustos`ta oynanacak rövanş öncesi avantaj kaybetti. İlgili Haberi Oku

Çelikel, bireysel hataların giderilmesi için teknik direktörü Sergen Yalçın’ın gerekli teknik çalışmaları yapacağını anlatarak, “Dün yapılan bireysel hatalar Süper Lig’de mücadele eden takımımıza yakışmadı. Sahamızda aynı hataları yapma şansımız yok. Hocamız bireysel hataları göz önünde bulundurarak, takımı rövanşa hazırlayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Hakkı Çelikel, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 2-0 mağlup durumdayken 2-2 beraberliği yakalayan Trabzonspor’u tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

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Son güncelleme 17:56 | 9 Ağustos 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Hakkı Çelikel partizan uefa avrupa ligi UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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