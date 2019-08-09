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UEFA yılın golünü seçti! Messi’nin Liverpool’a gönderdiği füze…
Şampiyonlar Ligi

UEFA yılın golünü seçti! Messi’nin Liverpool’a gönderdiği füze…

UEFA, Barcelona kaptanı Lionel Messi'nin geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında Liverpool ağlarını sarstığı frikik golünü, yılın golü seçti.

SKOR DIŞ HABER 9 Ağustos 2019 15:35

Barcelona’nın kaptanı Lionel Messi’nin, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a attığı frikik golü yılın golü seçildi.

UEFA’dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Arjantinli efsanenin Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında attığı frikik golü 2019’un en güzel golü seçildi.

Camp Nou’da oynanan maçı Barcelona 3-0 kazanırken goller Lionel Messi (2) ve Luis Suarez’den gelmişti.

Ancak rövanş karşılaşmasında Katalan devini 4-0’la geçen Liverpool finale yükselerek Tottenham’ın rakibi olmuş ve final karşılaşmasında zafere ulaşmıştı.

İşte Messi’nin jenerikler arasına giren frikik golü;

Son güncelleme 15:35 | 9 Ağustos 2019
barcelona Lionel Messi liverpool uefa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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