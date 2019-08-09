UEFA yılın golünü seçti! Messi’nin Liverpool’a gönderdiği füze…

Barcelona’nın kaptanı Lionel Messi’nin, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a attığı frikik golü yılın golü seçildi.
UEFA’dan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Arjantinli efsanenin Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında attığı frikik golü 2019’un en güzel golü seçildi.
Camp Nou’da oynanan maçı Barcelona 3-0 kazanırken goller Lionel Messi (2) ve Luis Suarez’den gelmişti.
Ancak rövanş karşılaşmasında Katalan devini 4-0’la geçen Liverpool finale yükselerek Tottenham’ın rakibi olmuş ve final karşılaşmasında zafere ulaşmıştı.
İşte Messi’nin jenerikler arasına giren frikik golü;