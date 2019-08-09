Üç büyükler borç içinde yüzerken Kasımpaşa…

Türkiye’de birçok kulübün borç batağı içinde yüzdüğü ve ekonomik sıkıntılarla uğraştığı bir dönemde, Kasımpaşa’dan borçsuzluk açıklaması geldi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın mali kongrelerinde açıklanan borçlar dudak uçuklatırken, aynı şehrin takımı Kasımpaşa’nın hiçbir borcunun bulunmaması dikkat çekti. Taraftar, sponsor ve gelirler bakımından Kasımpaşa’nın kat kat üzerinde imkanlara sahip olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın aksine Kasımpaşa, kısıtlı imkanlarına rağmen önemli bir mali başarı gösterdi.

Kasımpaşa Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada “Çeşitli kurumlar tarafından Türk futbol kulüplerinin borçları açıklanmakta ve kulübümüzün de bu kulüpler içerisinde bulunduğu zannı oluşmaktadır. Şirketimizin kamuya, finansal kuruluşlara, şahıs firmalarına ve çalışanlarımıza herhangi bir borcunun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız” diyerek borcu olmadığını duyurdu.

Açıklamada, Kasımpaşa Kulübünün Türk spor camiasına yaptığı yatırımlarla adından söz ettirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Kulübümüz Ağustos 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasındaki bir yıllık süreçte kamuya 31 milyon 811 bin 196 Türk lirası vergi ödemesi yapmıştır ve herhangi bir kamu borcu bulunmamaktadır. Aynı dönemde 87 milyon 500 bin Türk lirası nakit üreten kulübümüzün herhangi bir finansal kuruluşa da borcu bulunmamaktadır.”

KASIMPAŞA’DAN KÂRLI TRANSFER POLİTİKASI

Bu sezon ikisi kiralık olmak üzere kadrosuna yedi isim katan Kasımpaşa, hiç bonservis bedeli ödemedi. Kasımpaşa, transferde kulüpleri ile sözleşmeleri biten futbolculara yöneldi. Kasımpaşa, Jorge Fernandes ve Karim Hafez’i bedel ödemeden kiraladı. Kasımpaşa, kulüpleri ile sözleşmeleri biten Fatih Öztürk, Yusuf Erdoğan, Mustafa Pektemek, Aytaç Kara ve Mame Thiam’ı ise bonservis bedelsiz kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Mbaye Diagne’yi Galatasaray’a 13 milyon Euro’ya satan Kasımpaşa, bu sezon başında ise Trezeguet’yi 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa’ya gönderdi. Kasımpaşa, yüksek rakamlara sattığı iki yıldızı Trezeguet için 2.5 milyon Euro öderken, Diagne için ise bonservis bedeli ödememişti.

ÜÇ BÜYÜKLERİN BORCU

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın açıklanan borç rakamları şöyle:

GALATASARAY: Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğu açıklandı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Galatasaray Kulübü Haziran Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kulübün borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin TL olduğunu belirten Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 583 milyon 400 bin TL olduğunu açıkladı. Konsolide borç alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin TL olduğu ifade edildi.

FENERBAHÇE: Fenerbahçe Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu açıklandı. Fenerbahçe Kulübünün 31 Aralık 2018 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 1 milyar 284 milyon 100 bin 806 lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 2 milyar 232 milyon 502 bin 779 lira olduğu belirtildi. Toplam borcun 2018 sonunda 3 milyar 516 milyon 603 bin 585 lira olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ: Beşiktaş Kulübü’nün gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da siyah-beyazlı kulübün borcunun 2 milyar 423 milyon 706 bin TL olduğu açıklandı.

Kasımpaşa 5 senede kasasını doldurdu Kasımpaşa, 2015-2016 sezonundan bu yana yaptığı oyuncu satışından 31 milyon Euro gelir elde etti. Lacivert-beyazlılar, bu süreçte en fazla bonservis bedelini Mbaye Diagne ve Trezeguet`den kazandı. İlgili Haberi Oku

TFF CEZALARI ARTTIRACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önemli değişiklikler yaptığı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play (FFP) Talimatı'nı yürürlüğe soktu.

Yeni maddelerin eklendiği ve bazı maddelerin düzenlendiği talimata göre, TFF, sezonluk denetlemeden sonra her takıma harcama limiti getirecek. Yürürlüğe giren talimatnameyle Süper Lig kulüpleri 2020-2021 futbol sezonundan itibaren 1 Haziran-31 Mayıs özel hesap dönemine geçecek. Takım harcama limitleri ise 2019-2020 sezonu için TFF tarafından 2 Eylül 2019'da duyurulacak. Kulüpler ara transfer döneminde bu limite uymak zorunda kalacak. Kulüpler, bağımsız denetim şirketlerince incelenecek. TFF de yıl boyu kulüpleri denetleyecek.

Belirlenen harcama limitinin aşılması durumunda, kulüplere şu cezalar verilecek:

Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar

Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması

Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı

Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması

Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.