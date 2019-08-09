Trabzonspor’un golü Türkiye’ye nefes aldırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir ve Avrupa Ligi’nde Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, turlarının ilk maçlarını tamamladı. Medipol Başakşehir, Olympiakos’a evinde 1-0 yenilirken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Partizan’a 3-1 mağlup oldu. Trabzonspor ise deplasmanda 2-0 geriye düştüğü Sparta Prag maçının son bölümünde bulduğu iki golle beraberliği kurtarmayı başardı.

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’un, UEFA sıralamasında Türkiye’ye yakın olan Yunanistan ve Çekya temsilcileri ile yaptıkları maçlar, ayrı bir önem taşıdı. UEFA sıralamasında 10. basamakta olan Türkiye, kendisine yakın olan 13. sıradaki Çekya ve 14. sıradaki Yunanistan'ın temsilcilerine karşı mücadele verdi. Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Medipol Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle 1 puanı ülkesinin hanesine yazdırdı. Çekya'dan Sparta Prag ise 2-0'ı koruyamayınca Trabzonspor ile birlikte 0.5'lik puanı paylaştı.

Her üç ülke de Avrupa kupalarında sezona 5'er temsilciyle başladı.

Sparta Prag-Trabzonspor maçının yıldızı Alexander Sörloth: `Karakterimizi gösterdik` UEFA Avrupa Ligi`nde Sparta Prag karşısında 2-0`dan 2-2`lik beraberliği sağlayan Trabzonspor`un yeni transferi Alexander Sörloth, maç sonu açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

UEFA'nın kuralları gereği eleme turlarında galibiyete 1 puan, beraberliğe de 0.5 puan veriliyor. UEFA sıralamasında 34 bin 600 puanda bulunan Türkiye'ye karşı Çekya'nın 25 bin 675 puanı, Yunanistan'ın da 27 bin 600 puanı bulunuyor.