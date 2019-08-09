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Trabzonspor’un golü Türkiye’ye nefes aldırdı
Uefa Avrupa Ligi

Trabzonspor’un golü Türkiye’ye nefes aldırdı

Trabzonspor'un deplasmanda Sparta Prag karşısında 2-0'dan 2-2 berabere kaldığı maç, Türkiye'ye UEFA sıralamasında nefes aldırdı.

9 Ağustos 2019 08:45

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Medipol Başakşehir ve Avrupa Ligi’nde Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor, turlarının ilk maçlarını tamamladı. Medipol Başakşehir, Olympiakos’a evinde 1-0 yenilirken, Yeni Malatyaspor deplasmanda Partizan’a 3-1 mağlup oldu. Trabzonspor ise deplasmanda 2-0 geriye düştüğü Sparta Prag maçının son bölümünde bulduğu iki golle beraberliği kurtarmayı başardı.

Medipol Başakşehir ve Trabzonspor’un, UEFA sıralamasında Türkiye’ye yakın olan Yunanistan ve Çekya temsilcileri ile yaptıkları maçlar, ayrı bir önem taşıdı. UEFA sıralamasında 10. basamakta olan Türkiye, kendisine yakın olan 13. sıradaki Çekya ve 14. sıradaki Yunanistan'ın temsilcilerine karşı mücadele verdi. Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Medipol Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle 1 puanı ülkesinin hanesine yazdırdı. Çekya'dan Sparta Prag ise 2-0'ı koruyamayınca Trabzonspor ile birlikte 0.5'lik puanı paylaştı.

Her üç ülke de Avrupa kupalarında sezona 5'er temsilciyle başladı.

08 Ağustos 2019 Sparta Prag-Trabzonspor maçının yıldızı Alexander Sörloth: `Karakterimizi gösterdik` UEFA Avrupa Ligi`nde Sparta Prag karşısında 2-0`dan 2-2`lik beraberliği sağlayan Trabzonspor`un yeni transferi Alexander Sörloth, maç sonu açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

UEFA'nın kuralları gereği eleme turlarında galibiyete 1 puan, beraberliğe de 0.5 puan veriliyor. UEFA sıralamasında 34 bin 600 puanda bulunan Türkiye'ye karşı Çekya'nın 25 bin 675 puanı, Yunanistan'ın da 27 bin 600 puanı bulunuyor.

Son güncelleme 08:45 | 9 Ağustos 2019
Çekya Medipol Başakşehir trabzonspor türkiye yunanistan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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