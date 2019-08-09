TFF 1. Lig’de ilk hafta hakemleri açıklandı

Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

16 Ağustos Cuma

20.00 Giresunspor – Menemen Spor: Onur Özütoprak

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük – Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

21.45 Adana Demirspor – Balıkesirspor: Kadir Sağlam

21.45 Osmanlıspor – Boluspor: Yiğit Arslan

18 Ağustos Pazar

16.30 Hatayspor – Altınordu: Cihan Aydın

19.15 BB Erzurumspor – İstanbulspor: Erkan Özdamar

21.45 Altay – Ümraniyespor: Murat Erdoğan

21.45 Akhisarspor – Adanaspor: Yasin Kol

19 Ağustos Pazartesi

20.00 Eskişehirspor – Keçiörengücü: Mert Güzenge