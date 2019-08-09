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SON DAKİKA | Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu!
Futbol

SON DAKİKA | Süper Lig’de haftanın hakemleri belli oldu!

Son dakika... Süper Ligin ilk hafta müsabakalarında görev alacak hakemler açıklandı

9 Ağustos 2019 13:47

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig’de ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

16 Ağustos Cuma:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mustafa Öğretmenoğlu

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü: Bülent Birincioğlu

19.15 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep: Arda Kardeşler

Son güncelleme 13:53 | 9 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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