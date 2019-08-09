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Pep Guardiola açıkladı: Manchester City’de Leroy Sane en az 6 ay yok!
İngiltere Premier Lig

Pep Guardiola açıkladı: Manchester City’de Leroy Sane en az 6 ay yok!

Manchester City'de çapraz bağları kopan Alman futbolcu Leroy Sane, sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

9 Ağustos 2019 17:29

İngiltere Premier League takımlarından Manchester City’nin yıldız futbolcularından Leroy Sane, sakatlığı nedeniyle en az 6 ay forma giyemeyecek.

Manchester City’nin West Ham United ile yapacağı sezonun ilk lig maçı öncesinde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Pep Guardiola, Liverpool ile geçen hafta oynadıkları Community Shield maçında sakatlanan Alman oyuncu Leroy Sane’nin sağ diz çapraz bağlarının koptuğunu ve ameliyata alındığını söyledi. Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran İspanyol teknik adam, “Bu tip ciddi sakatlıklarda tedavi süreci uzuyor. Sane’nin 6-7 ay boyunca aramıza katılmasını beklemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaptan David Silva oldu

Pep Guardiola, takımda kaptanlık görevini İspanyol futbolcu David Silva’nın üstleneceğini, ikinci ve üçüncü kaptan olarak Fernandinho ve Kevin De Bruyne’ün sahaya çıkacağını da duyurdu. Manchester City’de uzun yıllardır kaptanlık görevini üstelenen Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, takımdan ayrılarak altyapısından yetiştiği Anderlecht Kulübünde oyuncu-teknik direktörlük görevine getirilmişti. 09 Ağustos 2019 Manchester City İlkay Gündoğan`ın sözleşmesini yeniledi İngiltere temsilcisi Manchester City, İlkay Gündoğan`ın sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını duyurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:29 | 9 Ağustos 2019
İngiltere Premier League Leroy Sane Manchester City Pep Guardiola
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