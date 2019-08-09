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Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis: ‘Maguire 85 milyon Pound’sa, Koulibaly 250 milyon Pound eder’
İtalya Serie A

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis: ‘Maguire 85 milyon Pound’sa, Koulibaly 250 milyon Pound eder’

İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Senegal asıllı Fransız stoper Kalidou Koulibaly'nin 250 milyon Euro değerinde olduğunu savundu.

9 Ağustos 2019 16:16

Napoli’nin sıradışı başkanı Aurelio De Laurentiis, yine çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Transfer piyasasındaki rakamların İngiltere takımları nedeniyle arttığını söyleyen Aurelio De Laurentiis, “Onlarda çok para var. Herhangi bir takım transferde tek bir oyuncu için 100 milyon Euro verirken zorlanmıyor” ifadelerini kullandı.

Manchester United’ın 85 milyon Pound’a transfer ettiği stoper Harry Maguire transferini yorumlayan Aurelio De Laurentiis, “Ben olsam 30-35 milyon Pound civarı bir şey verirdim. Ona o kadar para veriliyorsa Kalidou Koulibaly 250 milyon Pound eder” ifadelerini kullandı.

2014 yılında Genk’ten yaklaşık 8 milyon Euro’ya transfer edilen stoper Koulibaly’nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesi 150 milyon Euro.

Son güncelleme 16:16 | 9 Ağustos 2019
Hary Maguire Kalidou Koulibaly manchester united Napoli
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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