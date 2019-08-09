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MotoGP’de sıradaki durak Avusturya
Diğer Sporlar

MotoGP’de sıradaki durak Avusturya

MotoGP'de sezonun 11. yarışı Avusturya Grand Prix'si 11 Ağustos Pazar günü koşulacak.

9 Ağustos 2019 09:59

Dünyanın en önemli motor sporları organizasyonlarından MotoGP’de sezonun 11. yarışı, Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Avusturya’nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti’nde gerçekleştirilecek 11. etabın sıralama turları, yarın TSİ 15.10’da başlayacak. Yarış ise 11 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00’te, 28 tur üzerinden yapılacak.

Geride kalan 10 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası ve puanları şöyle:

1- Marc Marquez (İspanya): 210 puan

2- Andrea Dovizioso (İtalya): 147

3- Danilo Petrucci (İtalya): 129

4- Alex Rins (İspanya): 114

5- Maverick Vinales (İspanya): 91

Son güncelleme 09:59 | 9 Ağustos 2019
Avusturya motogp
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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