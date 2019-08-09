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Michael Beasley 5 maç men cezası aldı!
NBA

Michael Beasley 5 maç men cezası aldı!

NBA'de son olarak Los Angeles Lakers forması giyen Michael Beasley, NBA Yabancı Madde Kuralları’nı ihlal ettiği gerekçesiyle 5 maç men cezası aldı.

9 Ağustos 2019 13:36

NBA 2008 Draftı’nda Miami Heat tarafından ikinci sıradan seçildikten sonra ismi süreç içerisinde saha dışında yaşadığı olaylarla gündeme gelen Michael Beasley, men cezası ile karşı karşıya.

Bleacher Report’ta yer alan habere göre Beasley, NBA Yabancı Madde Kuralları'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 5 maç oynamama cezasına çarptırıldı.

Çin Ligi’nde oynayan, NBA kontrat statüsüne göre serbest oyuncu konumundaki Beasley, herhangi bir NBA takımı ile anlaştığı takdirde, ilk 5 maçta takımıyla birlikte parkeye çıkamayacak.

2009 yılında stres ile ilgili sorunları sebebiyle rehabilitasyon tesisinde tedavi gören Beasley, 2011 yılında Minnesota Timberwolves forması giyerken esrar sahibi olduğu için para cezasına çarptırılmıştı.

30 yaşındaki deneyimli oyuncu, Beasley, 2013 yılında Phoenix Suns forması giyerken, esrar bulundurmaktan tutuklanmıştı.

Son güncelleme 13:36 | 9 Ağustos 2019
ceza Michael Beasley NBA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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