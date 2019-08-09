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Manchester City İlkay Gündoğan’ın sözleşmesini yeniledi
Transfer Haberleri

Manchester City İlkay Gündoğan’ın sözleşmesini yeniledi

İngiltere temsilcisi Manchester City, İlkay Gündoğan'ın sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığını duyurdu.

9 Ağustos 2019 13:51

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan’ın sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile varılan anlaşmanın ardından, sözleşmesinin 4 yıl uzatıldığı belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren İlkay ise, “Yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. City’de geçirdiğim 3 yıldan büyük keyif aldım ve herkes burayı evim gibi hissetmem için büyük çaba harcadı. Bu kulüpte forma giymek önemli bir ayrıcalık.” ifadelerini kullandı.

Borussia Dortmund’dan 2016 yaz transfer döneminde 27 milyon avro karşılığında transfer edilen İlkay Gündoğan, Manchester City formasıyla çıktığı 115 maçta 17 gole imza attı.

Son güncelleme 13:51 | 9 Ağustos 2019
İlkay Gündoğan ingiltere Manchester City premier lig
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