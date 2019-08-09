SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Nijerya'da kaçırılan Türkler serbest!
Kayserispor 9 bin kombine sattı
Kayserispor

Kayserispor 9 bin kombine sattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, 9 bin kombine bilet satışı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

9 Ağustos 2019 18:32

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu öncesinde İstikbal Mobilya Kayserispor kombine biletlerine yoğun ilgi var. Şu ana kadar sarı kırmızılı kulübün 9 bine yakın kombine bileti satıldı. İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada “Bilindiği üzere loca satışlarımız tamamlandı. Kombine satışımız devam ediyor. Sayımız da 9 bine yaklaştı. Hedefimiz bu sezon 15 bin kombine bilet satmak” dedi.

Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, kombine biletlere olduğu kadar kulübün lisanslı ürünlerine de önemli rağbet olduğunu ifade ederek, bayram arasında satış yapılmayacağına dair de bilgilendirme yaptı. Taşçı, “Kayserispor Buluşma Noktasındaki ve Kayseri Forum AVM Lisanslı Ürün Satış mağazamız, Arefe günü ve Kurban Bayramı’nın 1. ve 2. günleri kapalı olacaktır. Bayramın 3. ve 4. günleri ise satış gerçekleştirilecektir. Bunu da taraftarımızın bilgisine sunarız” cümleleri kurdu.

09 Ağustos 2019 Pedro Henrique Kayseri'ye geldi İstikbal Mobilya Kayserispor, Paok takımdan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Pedro Hernique dün akşam Kayseri'ye geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:32 | 9 Ağustos 2019
İstikbal Mobilya Kayserispor Orhan Taşçı spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR