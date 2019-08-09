SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Türkiye’nin büyük şirketleri ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı!
Galatasaray, Bologna’ya gitti
Galatasaray

Galatasaray, Bologna’ya gitti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya ekibi Fiorentina ile oynayacağı hazırlık maçı için bugün saat 12.00'de Bologna'ya gitti.

9 Ağustos 2019 13:07

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1’inci haftasındaki Yukatel Denizlispor maçı öncesi İtalya ekiplerinden ACF Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak. İtalya’nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı´ndaki mücadele, 11 Ağustos Pazar TSİ 22.00´de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, müsabaka öncesi bugün kara yoluyla Floransa´ya giderek kampa girecek.

Galatasaray´ın Fiorentina maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Konstantinos Mitroglou, Mbaye Diagne, Emre Mor.

Son güncelleme 13:07 | 9 Ağustos 2019
galatasaray italya kafile
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR