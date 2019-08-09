Falcao ateşi yaktı!

Dünya futbolunun son dönemdeki en önemli forvetlerinden biri olan Radamel Falcao, Galatasaray için geri sayımda. Sarı-kırmızılı camia da nefesini tuttu, 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldızı bekliyor. Monaco forvet transferi yaptığı an, Monte Carlo'daki evini boşaltıp eşi Lorelei Taron ile birlikte bazı Türk mimarları takibe alan Radamel Falcao, İstanbul'a gelecek. Akhisarspor ile oynanan Süper Kupa maçı sonrası sarı-kırmızılı futbolcular da devreye girdi, yıldız oyuncu bunları karşılıksız bırakmadı.

PAZARTESİ GELEBİLİR

Falcao, Fernando Muslera'nın sosyal medya hesabının altına ‘Cimbombom' yazdı. Uruguaylı eldiven de bu paylaşımının ardından kendisine “Galatasaray'a gel idol” şeklinde bir cevap verdi. Ryan Donk da yine sosyal medya hesabında Falcao'yu etiketleyerek “Gel. 1 hafta sonra sezon başlıyor” paylaşımında bulundu. Bu, binlerce beğeni aldı. Başkan Cengiz'in “İnşallah diyeyim” şeklindeki sözleri de heyecanı arttırdı.

Falcao çılgınlığı! Süper Kupa paylaşımına olay yaratan yorum... Adı uzun süredir Galatasaray ile anılan ve sarı kırmızılı taraftarların transferini heyecanla beklediği Kolombiyalı golcü sürpriz bir harekete imza attı. İlgili Haberi Oku

TARAFTAR ÇILDIRDI

Haftalardır Falcao ile yatıp kalkan Galatasaraylı taraftarlar, Kolombiyalı forvet için sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla çılgınlığın sınırlarını zorladı.

Kurbanlık ineğe, gelin arabasına, asfalta, kahve bardağına Kolombiyalı forvetin adını yazanlar var.

KADROYA ALINMADI

Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın Lille formasını giyeceği, 20 takımın toplam piyasa değerinin 3.2 milyar Euro olduğu Fransa Ligi (Ligue 1) bugün start alıyor.

Açılış maçında Monaco ile Lyon karşılaşacak. Falcao'nun kadroya alınmaması G.Saraylıları heyecanlandırdı.