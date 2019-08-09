Erzurumspor’un İbrahim Erkal şarkılı videosu sosyal medyada olay oldu

Süper Lig’den düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Erzurumspor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. İbrahim Erkal’ın seslendirdiği ‘Sen Aldırma’ isimli şarkının yer aldığı forma tanıtım videosu, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeniyle karşılanan forma tanıtım videosu, Erzurumspor taraftarını duygulandırdı.

Erzurumspor’un paylaşımında “Yeniden başlıyoruz. Damalı, Efsane, Asalet ve Tertemiz adını verdiğimiz formalarımızla yeni sezonda omuz omuza şampiyonluğa koşacağız! Erzurumspor için” mesajına yer verildi.

İşte Erzurumspor’un forma resmi Twitter hesabından paylaştığı tanıtım videosu:

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Erzurumspor’un tanıtım videosuna yorum yazdı.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle: