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Erzurumspor’un İbrahim Erkal şarkılı videosu sosyal medyada olay oldu
TFF 1.Lig

Erzurumspor’un İbrahim Erkal şarkılı videosu sosyal medyada olay oldu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Erzurumspor, resmi sosyal medya hesabından çok konuşulan bir video paylaştı. Erzurumspor'un videosu, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

9 Ağustos 2019 12:46

Süper Lig’den düşen ve bu sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Erzurumspor, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. İbrahim Erkal’ın seslendirdiği ‘Sen Aldırma’ isimli şarkının yer aldığı forma tanıtım videosu, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeniyle karşılanan forma tanıtım videosu, Erzurumspor taraftarını duygulandırdı.

Erzurumspor’un paylaşımında “Yeniden başlıyoruz. Damalı, Efsane, Asalet ve Tertemiz adını verdiğimiz formalarımızla yeni sezonda omuz omuza şampiyonluğa koşacağız! Erzurumspor için” mesajına yer verildi.

İşte Erzurumspor’un forma resmi Twitter hesabından paylaştığı tanıtım videosu:

Birçok sosyal medya kullanıcısı, Erzurumspor’un tanıtım videosuna yorum yazdı.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Son güncelleme 12:46 | 9 Ağustos 2019
Erzurumspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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