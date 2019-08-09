Deplasmanda mükemmel sonuç

Trabzonspor’un, Avrupa kupasında güçlü Sparta Prag'a karşı almış olduğu sonuç mükemmel. Müsabakaya baktığımız zaman özellikle ilk 60 dakika rakip çok daha üstündü ve pozisyonlarla birlikte goller de buldu. Bunun en büyük nedeni Trabzonspor orta sahasında Abdülkadir, Sosa ve Obi Mikel'in kötü futboluydu. Abdülkadir'in kaleye uzak oynaması, çok geri gelmesi hücumda Trabzonspor'un güç kaybetmesine neden oldu. Son yarım saat ise Abdulkadir'in daha merkezde ve kaleye yakın oynaması, Ünal Hoca'nın da takımı çift santfora geçirmesi etkili futbolla birlikte avantajlı sonucu getirdi.

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