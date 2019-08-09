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Lemi ÇELİK
Lemi ÇELİK 9 Ağustos 2019 08:24

Deplasmanda mükemmel sonuç

Trabzonspor’un, Avrupa kupasında güçlü Sparta Prag'a karşı almış olduğu sonuç mükemmel. Müsabakaya baktığımız zaman özellikle ilk 60 dakika rakip çok daha üstündü ve pozisyonlarla birlikte goller de buldu. Bunun en büyük nedeni Trabzonspor orta sahasında Abdülkadir, Sosa ve Obi Mikel'in kötü futboluydu. Abdülkadir'in kaleye uzak oynaması, çok geri gelmesi hücumda Trabzonspor'un güç kaybetmesine neden oldu. Son yarım saat ise Abdulkadir'in daha merkezde ve kaleye yakın oynaması, Ünal Hoca'nın da takımı çift santfora geçirmesi etkili futbolla birlikte avantajlı sonucu getirdi.

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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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