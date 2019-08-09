Çaykur Rizespor’dan dört dörtlük imza töreni!

Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi.

Rize'nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon kiralık olarak Rizespor'da forma giyen, Kayserispor'dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe'den kiralık olarak Rizespor'a katılan Barış Alıcı tanıtıldı. SON DAKİKA | Süper Lig`de haftanın hakemleri belli oldu! Son dakika... Süper Ligin ilk hafta müsabakalarında görev alacak hakemler açıklandı İlgili Haberi Oku