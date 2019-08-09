SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Nijerya'da kaçırılan Türkler serbest!
Çaykur Rizespor’dan dört dörtlük imza töreni!
Transfer Haberleri

Çaykur Rizespor’dan dört dörtlük imza töreni!

Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenlendi.

9 Ağustos 2019 18:43

Çaykur Rizespor daha önce transfer haberini duyurduğu Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için imza töreni düzenledi.

Rize'nin İyidere ilçesinde düzenlenen imza töreniyle Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5 yıllık, Almanya'da VfL Bochum, Schalke 04 ve 1.FC Köln altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon kiralık olarak Rizespor'da forma giyen, Kayserispor'dan transfer ettiği Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, yine Fenerbahçe'den kiralık olarak Rizespor'a katılan Barış Alıcı tanıtıldı. 09 Ağustos 2019 SON DAKİKA | Süper Lig`de haftanın hakemleri belli oldu! Son dakika... Süper Ligin ilk hafta müsabakalarında görev alacak hakemler açıklandı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:43 | 9 Ağustos 2019
Barış Alıcı Çaykur Rizespor Erdinç Karakaş Fernando Boldrin spor toto süper lig Tarık Çetin
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR