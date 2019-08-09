Beşiktaş’tan yepyeni kampanya ve taraftara çağrı! Başrolde efsane isim Süreyya Soner!

Türkiye’de özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray’ın YouTube atılımından sonra Beşiktaş’ta dünyanın en çok ziyaret edilen video paylaşım platformunda yeni bir planla harekete geçti.

Yeni plan kulübün sosyal medya kanallarından “#SubToBeşiktaş” etiketiyle duyurulurken YouTube’da da yeni operasyonun detaylarının anlatıldığı özel bir video yayınlandı.

Beşiktaş’ın 500 bin takipçiye ulaştığı da bu videoda duyurulurken başrolde kulübün efsane malzemecisi Süreyya Soner yer aldı!

Videoda bir basın toplantısı mizanseni yapılırken Süreyya Soner, yeni YouTube planının detaylarını anlatıyor. Abdullah Avcı merak edilenleri yanıtladı! Transfer, Orhan Ak, Quaresma... Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, düzenlediği basın toplantısında takımla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Avcı, bir yerli kaleci ve forvet transfer etmek istediklerini dile getirirken yardımcısı Orhan Ak`ın kulübede olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku