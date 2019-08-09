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Beşiktaş’tan yepyeni kampanya ve taraftara çağrı! Başrolde efsane isim Süreyya Soner!
Beşiktaş

Beşiktaş’tan yepyeni kampanya ve taraftara çağrı! Başrolde efsane isim Süreyya Soner!

Beşiktaş'ın #SubToBeşiktaş etiketiyle duyurduğu yeni YouTube planının tanıtım videosunda başrolde efsane malzemeci Süreyya Soner yer aldı! İşte sosyal medyada gündeme damga vuran video!

9 Ağustos 2019 20:20

Türkiye’de özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray’ın YouTube atılımından sonra Beşiktaş’ta dünyanın en çok ziyaret edilen video paylaşım platformunda yeni bir planla harekete geçti.

Yeni plan kulübün sosyal medya kanallarından “#SubToBeşiktaş” etiketiyle duyurulurken YouTube’da da yeni operasyonun detaylarının anlatıldığı özel bir video yayınlandı.

Beşiktaş’ın 500 bin takipçiye ulaştığı da bu videoda duyurulurken başrolde kulübün efsane malzemecisi Süreyya Soner yer aldı!

Videoda bir basın toplantısı mizanseni yapılırken Süreyya Soner, yeni YouTube planının detaylarını anlatıyor. 09 Ağustos 2019 Abdullah Avcı merak edilenleri yanıtladı! Transfer, Orhan Ak, Quaresma... Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, düzenlediği basın toplantısında takımla ilgili merak edilenleri yanıtladı. Avcı, bir yerli kaleci ve forvet transfer etmek istediklerini dile getirirken yardımcısı Orhan Ak`ın kulübede olup olmayacağı konusunda açıklama yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:20 | 9 Ağustos 2019
beşiktaş spor toto süper lig Süreyya Soner
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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