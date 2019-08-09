Beşiktaş’ta ayrılık vakti! Isimat Mirin, Amiens yolunda…

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven’dan kadrosuna kattığı Mirin, yol ayrımında.

Siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra gösterdiği performansla göze giremeyen Isimat Mirin ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens ilgileniyor.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe’de yer alan haberde, savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Amiens’te ilk hedef Mirin. Amiens ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki hafta başında transferin sonuçlanabileceğini ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Mirin gibi taliplisi olan oyuncuların durumu konuşuluyor. Kulüp menfaatleri doğrultusunda tabii ki transfer olabilir” ifadelerini kullanarak iddiaları doğruladı.

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