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Beşiktaş’ta ayrılık vakti! Isimat Mirin, Amiens yolunda…
Transfer Haberleri

Beşiktaş’ta ayrılık vakti! Isimat Mirin, Amiens yolunda…

Beşiktaş'ın Fransız stoperi Isimat Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e transfer oluyor.

9 Ağustos 2019 17:06

Beşiktaş’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven’dan kadrosuna kattığı Mirin, yol ayrımında.

Siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra gösterdiği performansla göze giremeyen Isimat Mirin ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens ilgileniyor.

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden L’Equipe’de yer alan haberde, savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Amiens’te ilk hedef Mirin. Amiens ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki hafta başında transferin sonuçlanabileceğini ifade edildi.

Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Mirin gibi taliplisi olan oyuncuların durumu konuşuluyor. Kulüp menfaatleri doğrultusunda tabii ki transfer olabilir” ifadelerini kullanarak iddiaları doğruladı.

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Son güncelleme 17:52 | 9 Ağustos 2019
amiens beşiktaş Isimat Mirin
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