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Beşiktaş’ın rakibi Panathinaikos… Üç yeni transfer ilki yaşamak için Abdullah Avcı’dan forma bekliyor
Beşiktaş

Beşiktaş’ın rakibi Panathinaikos… Üç yeni transfer ilki yaşamak için Abdullah Avcı’dan forma bekliyor

Beşiktaş, hazırlık maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Beşiktaş'ın üç yeni transferi, Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez taraftarın karşısına çıkacak.

9 Ağustos 2019 10:19

Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak.

Beşiktaş’ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı’nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

09 Ağustos 2019 Beşiktaş Avrupa`da ilk galibiyetin peşinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri`nde mücadele eden Beşiktaş, grubundaki ikinci maçında yarın Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva’da Pendikspor’u 2-1, Kocaelispor’u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı. Avusturya’daki ilk hazırlık maçında Eibar’a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese’ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia’ya aynı skorla mağlup oldu.

Siyah-beyazlı kulüp yarınki karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.

Son güncelleme 10:19 | 9 Ağustos 2019
abdullah avcı beşiktaş Panathinaikos
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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