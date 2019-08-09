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Beşiktaş Avrupa’da ilk galibiyetin peşinde
Beşiktaş

Beşiktaş Avrupa’da ilk galibiyetin peşinde

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde mücadele eden Beşiktaş, grubundaki ikinci maçında yarın Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak.

9 Ağustos 2019 10:08

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri’ndeki ikinci maçında yarın Hollanda’nın Twente ekibi ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaları Hollanda’nın Enschede kentinde gerçekleştirilen 9. Grup’taki ilk maçında Polonya temsilcisi Gornik Leczna ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takımın Twente ile yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00’da başlayacak.

Beşiktaş, gruptaki son maçında 13 Ağustos Salı günü Ermenistan’ın Alashkert takımıyla karşılaşacak.

Grubu lider bitiren takım bir üst tura çıkacak.

Son güncelleme 10:08 | 9 Ağustos 2019
beşiktaş şampiyonlar ligi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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