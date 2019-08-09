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Bayern Münih, Ivan Perisic transferini bitirmek üzere!
Transfer Haberleri

Bayern Münih, Ivan Perisic transferini bitirmek üzere!

İtalya Serie A takımlarından Inter forması giyen Ivan Perisic, adım adım Bayern Münih'e doğru gidiyor. Teknik Direktör Antonio Conte'nin takımda düşünmediği Hırvat yıldız, Alman ekibine satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor.

SKOR DIŞ HABER 9 Ağustos 2019 16:53

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Inter’in kanat oyuncusu Ivan Perisic’i 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak üzere.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte’nin “istediğimi veremedi” diyerek takımda düşünmediğini açıkladığı Hırvat futbolcu, Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

Manchester United’dan Romelu Lukaku’yu kadrosuna katan Inter, Perisic’i de gözden çıkardı. Sky Sport Italia’nın haberine göre; Manchester City’den Leroy Sane’yi alamayan Münih ekibi, Perisic transferinde sona yaklaştı.

Münih’in 30 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bayern Münih’e transfer olması bekleniyor.

30 yaşındaki futbolcu 2011-2015 yılları arasında Almanya’da Borussia Dortmund ve Wolfsburg takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Serie A’da 34 maça çıkan Perisic, 8 gol atıp 4 asist yaptı.

Son güncelleme 16:53 | 9 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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