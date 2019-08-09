Bayern Münih, Ivan Perisic transferini bitirmek üzere!

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Inter’in kanat oyuncusu Ivan Perisic’i 30 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak üzere.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte’nin “istediğimi veremedi” diyerek takımda düşünmediğini açıkladığı Hırvat futbolcu, Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

Manchester United’dan Romelu Lukaku’yu kadrosuna katan Inter, Perisic’i de gözden çıkardı. Sky Sport Italia’nın haberine göre; Manchester City’den Leroy Sane’yi alamayan Münih ekibi, Perisic transferinde sona yaklaştı.

Münih’in 30 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Bayern Münih’e transfer olması bekleniyor.

30 yaşındaki futbolcu 2011-2015 yılları arasında Almanya’da Borussia Dortmund ve Wolfsburg takımlarında forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Serie A’da 34 maça çıkan Perisic, 8 gol atıp 4 asist yaptı.